РИАМО - 8 фев. ПАО «МОЭСК» оштрафовано на 100 тысяч рублей по делу об административном правонарушении в части нарушения правил техприсоединения в Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС России.

В ведомство обратилась жительница села Ильинское городского округа Красногорск. Она пожаловалась на нарушение МОЭСК срока проведения мероприятий по проверке выполнения заявителем технических условий.

«По результатам рассмотрения заявления управлением установлено, что общество нарушило правила технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям», — говорится в сообщении.

Ответственность за это правонарушение предусмотрена статьей 9.21 Кодекса РФ об административных правонарушениях.