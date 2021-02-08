РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 фев. Полиция проводит проверку по факту гибели двух человек при пожаре в квартире пятиэтажного дома на Пионерской улице в микрорайоне Железнодорожный Балашихи, сообщила «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы МУ МВД России «Балашихинское».

Сообщение о пожаре поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС в понедельник в 02:42. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение мебели и личных вещей в квартире на третьем этаже подъезда №1 на площади 20 квадратных метров. Во время пожара была проведена эвакуация 20 жильцов, среди которых пятеро – дети, а в 03:42 возгорание было ликвидировано.

«В результате пожара погибли два человека. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка по данному факту», - сказала собеседник агентства.

Она уточнила, что проверка проводится в порядке статей 144-145 УПК РФ. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.