РИАМО - 8 фев. Проезжую часть освободили после ДТП, произошедшем в понедельник на 30 километре Киевского шоссе, там было перекрыто три полосы из пяти, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В результате столкновения двух автомобилей образовалась пробка протяженностью 1,6 километра.

«Проезжая часть освобождена», – говорится в сообщении.

Водителей просят оставаться внимательными на дорогах, а также соблюдать дистанцию с другими участниками дорожного движения.