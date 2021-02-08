РИАМО - 8 фев. Пункт вакцинирования, который откроется 11 февраля в многофункциональном центре «Мои документы» в подмосковном Реутове, станет шестым в городе, сообщил глава муниципалитета, секретарь местной организации партии «Единая Россия» Станислав Каторов.

«Учитывая потребности в прививках, 11 февраля дополнительно открываем для всех желающих пункт вакцинации в помещении МФЦ на улице Победы, 7. Те дополнительные точки, которые уже работают в торговых центрах для удобства и экономии времени наших жителей, пользуются популярностью. Лично убедился в их безопасности и качестве организации», - рассказал Каторов.

Глава Реутова уточнил, что прививочный пункт в помещении МФЦ будет работать по предварительной записи, которая открыта с 4 февраля на стойке дежурного администратора.

Чтобы пройти обследование терапевта и поставить укол, необходимо от силы 10-15 минут, а также паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Первый выезд медиков и вакцинация пройдут 11 февраля с 15:00 до 17:00. Анкеты будут выдаваться в кабинете 117 непосредственно перед вакцинацией (сотрудники МФЦ будут оказывать консультационную помощь в заполнении).

Также прививку можно сделать в двух поликлиниках, двух торговых центрах и в клубе «Активное долголетие». Всего по городу сделано свыше 1,8 тысячи прививок, 300 человек уже прошли второй этап вакцинации.

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8 ФЕВРАЛЯ

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