РИАМО – 8 фев. В 2020 году оптовые цены на электроэнергию достигли максимального значения за последние пять лет, на это не повлияло даже самое большое за 10 лет падение спроса, пишет в понедельник газета «Коммерсант».

Соответствующие данные приведены в обзоре «Совета рынка».

«Согласно документу <…>, одноставочная цена оптового рынка в 2020 году в первой ценовой зоне (европейская часть России и Урал) увеличилась на 3,4% и составила 2,54 тысячи рублей за 1 мегаватт-час», — говорится в статье.

В одноставочную цену входят цена электроэнергии на рынке на сутки вперед и стоимость мощности. При этом электроэнергия за год сильно подешевела, а мощность выросла в цене. Так, цена на рынке на сутки вперед на европейской части России и Урале снизилась на 6% до 1,199 тысячи рублей за один мегаватт-час.

Цены на мощность в прошлом году выросли выше инфляции: на европейской территории России и на Урале – на 14,3% до 888,4 тысячи рублей за один мегаватт. В платеж за мощность входят нерыночные надбавки, в основном за строительство электростанций по механизму договоров поставки мощности.

В прошлом году общая стоимость мощности составила порядка 810 миллиардов рублей, из них 558 миллиардов рублей – надбавки.

«Совет рынка» прогнозирует, что в этом году одноставочная оптовая цена вырастет в европейской части России и на Урале на 3,8%. ​