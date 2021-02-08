РИАМО - 8 фев. Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 3349 пациентов, с начала пандемии в городе победил заболевание 851 171 человек, сообщает московский оперштаб.

За сутки в городские больницы было доставлено 622 человека с коронавирусом.

«В столице скончались 62 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», - говорится в сообщении.

За все время пандемии в мегаполисе умерли 13 958 заболевших.

В рамках кампании по вакцинации от коронавирусной инфекции в столице работают прививочные пункты на базе поликлиник, а также открыты выездные пункты.

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8 ФЕВРАЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 15 916 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 912 больных. В Москве - 1 728 .

- Пять препаратов для лечения коронавируса одобрили в России. Речь идет о фавипиравире, умифеновире, ремдесивире, интерфероне-альфа и гидроксихлорохине.

- Песков считает, что Россия летом вернется к нормальной жизни после пандемии. Он считает, что к лету у 60% россиян выработается иммунитет к коронавирусу и тогда можно будет жить прежней жизнью.

- Более 3,7 млн масок производят в Подмосковье ежедневно. В связи с пандемией коронавируса в Подмосковье в общественных местах необходимо носить защитные маски.