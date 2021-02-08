РИАМО - 8 фев. В столице за минувшие сутки подтвердили 1728 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего в городе выявили 945 452 случая инфицирования, сообщает оперштаб Москвы.

По последним данным, в мегаполисе за все время пандемии врачи вылечили 847 822 человека, умерли 13 896 пациентов.

В Москве проводится масштабная вакцинация от коронавируса. Сделать прививку можно в 100 городских поликлиниках, а еще открыты мобильные пункты вакцинации.

Прививку от коронавируса сделали более 400 тысяч горожан. Из них порядка 40% - это пожилые москвичи.

В столице постепенно снимают ограничения, введенные из-за пандемии Covid-19. Так, с понедельника вузы Москвы возобновляют очные занятия.

За последние сутки в России выявлено 15 916 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 10% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 407 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 15 881 человек.

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Текстовая трансляция

8 ФЕВРАЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 15 916 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 912 больных. В Москве - 1 728 .

- Пять препаратов для лечения коронавируса одобрили в России. Речь идет о фавипиравире, умифеновире, ремдесивире, интерфероне-альфа и гидроксихлорохине.

- Песков считает, что Россия летом вернется к нормальной жизни после пандемии. Он считает, что к лету у 60% россиян выработается иммунитет к коронавирусу и тогда можно будет жить прежней жизнью.

- Более 3,7 млн масок производят в Подмосковье ежедневно. В связи с пандемией коронавируса в Подмосковье в общественных местах необходимо носить защитные маски.