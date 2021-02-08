РИАМО - 8 фев. Рабочие приступили к укрупненной сборке металлоконструкций пролетного строения разворотной эстакады на Сусоколовском шоссе на участке Северо-Восточной хорды, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства города Москвы.

Эстакада длиной 146,6 метра обеспечит съезд с Северо-Западной хорды в сторону Алтуфьевского шоссе и съезд с Северо-Восточной хорды на Северо-Западную в направлении Дмитровского шоссе.

«Кроме этого, строители выполнили надвижку 25-метрового участка пролетного строения эстакады «А» над съездом Северной рокады», - сказал руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Она пройдет от Алтуфьевского шоссе до соединения с Северной рокадой.

В рамках проекта на участке Северо-Восточой хорды от Ярославского до Дмитровского шоссе построят 17,9 километра дорог. Строители возведут три эстакады основного хода и две эстакады съезда общей длиной 5,316 километра. Также они реконструируют мост через реку Яузу длиной 31,39 метра и построят три моста через реку Лихоборку общей протяженностью 148,3 метра.

На выходе из станции метро «Ботанический сад» реконструируют подземный переход. В нем обновят два выхода, построят дополнительные сходы по лестнице и пандусу, а также установят лифт.

В Сигнальном проезде в районе дома 16, строения 33, построили пешеходный тоннель в рамках проекта.

Северо-Восточная хорда - один из самых крупных дорожных проектов Москвы за всю ее историю. Она идет от Бусиновской развязки до Некрасовки. Она соединяет новую дорогу на Санкт-Петербург с будущей дорогой на Казань. Хорда проходит через 26 районов Москвы, она улучшит дорожную ситуацию на самых загруженных магистралях.

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