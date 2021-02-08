РИАМО - 8 фев. В конце недели на Москву обрушится самый сильный за текущую зиму снегопад, может выпасть как минимум 20 сантиметров снега, сообщается на сайте «Метеоновости».

Снегопад начнется в ночь на 12 февраля и продлится до 14 февраля.

«За несколько дней на столицу выпадет более половины месячной нормы осадков, сугробы подрастут как минимум на 20 сантиметров! Сейчас в столице высота снега — 31-35 сантиметров», — говорится в сообщении.

Снегопад будет сопровождаться порывистым ветром. Видимость на дорогах значительно ухудшится, на дорогах образуются заносы.

Этот снегопад станет сильнейшим за текущую зиму.