РИАМО - 8 фев. Аномальные морозы в столице в конце недели сменит сильный снегопад, может быть побит суточный рекорд по количеству выпавших осадков, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В начале недели погоду в центральной России будет формировать область повышенного давления, с северными ветрами продолжится адвекция арктического воздуха. К концу рабочей недели южный циклон будет пытаться прорвать блокаду ледяного воздуха», — говорится в сообщении.

Девятого февраля в Москве ночью ожидается около минус 25 градусов, днем будет до минус 15, что ниже нормы на 10-11 градусов. Днем будет солнечно. Этот день станет самым холодным с начала зимы.

12 февраля на столицу обрушится снегопад, ожидаются метель и заносы на дорогах. За сутки в городе выпадет рекордное количество осадков (предыдущий рекорд составил 7,3 миллиметра и был установлен в 1973 году).

Снегопад продолжится и 13 февраля. За два дня может выпасть более половины месячной нормы осадков.

Снег и никакого плюса: каким будет февраль 2021 года в Москве>>