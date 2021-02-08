РИАМО - 8 фев. В Москве стартовал прием заявок на конкурс инновационных проектов EdTech Challenge B2C, подать заявку на конкурс можно до 7 марта, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Москва традиционно поддерживает инновационные проекты. В прошлом году было проведено три подобных программы, в том числе одна для образовательной сферы — стартапов, работающих в сегменте B2B. Конкурсы позволяют им доработать свои решения с экспертами и протестировать их в реальных условиях», — рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Для участия в конкурсе необходимо разработать продукт (MVP) или услугу, а также иметь команду минимум из двух человек. Финалисты конкурса получат экспертизу от лидеров отрасли и смогут выйти на потенциальных инвесторов.

Главным критерием отбора является инновационность технологии и ее востребованность на рынке.

Подать заявку на конкурс можно до 7 марта.