РИАМО - 8 фев. На стройках Москвы в настоящий момент не хватает 15-20 тысяч рабочих, в связи с этим некоторые подрядчики повысили производительность труда, на стройках соблюдают все меры предосторожности, сообщил глава департамента строительства города Рафик Загрутдинов.

«Да, нам не хватает порядка 15-20 тысяч рабочих. Но, как говорится, что ни делается, все к лучшему. Многие подрядные организации в условиях нехватки трудовых ресурсов были вынуждены задуматься о повышении производительности труда. Выяснилось, что резервов у всех немало», - сказал Загрутдинов в интервью «Российской газете».

Он отметил, что в этом году все стройки в Москве заработали 2 января. Рабочие из СНГ поехали домой.

«За здоровьем строителей продолжаем внимательно следить. Все меры предосторожности на стройплощадках продолжаем соблюдать. Вспышек заболеваемости, к счастью, нет», - подчеркнул Загрутдинов.

Также он отметил, что объекты, включенные в Адресную инвестиционную программу строительства на 2021-2023 годы, сдадут в эксплуатацию досрочно.