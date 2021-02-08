РИАМО - 8 фев. В проекте «Активный гражданин» завершилось голосование за направление в развитии волонтерского движения столицы, так, большинство проголосовало за увеличение работы волонтеров в социальной сфере, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В проекте «Активный гражданин» завершилось голосование, с помощью которого жители столицы выбрали актуальные направления развития волонтерского движения в Москве и самые удобные каналы информирования о деятельности добровольцев. В голосовании приняли участие 183 086 человек», - говорится в сообщении.

Большинство проголосовало за увеличение работы волонтеров в социальной сфере. На втором месте расположилось экологические направление, а на третьем оказалось волонтерство в области медицины и здравоохранения.

На сегодняшний день актив ресурсного центра «Мосволонтер» составляет около 100 тысяч человек.