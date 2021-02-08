РИАМО – 8 фев. Минздрав РФ одобрил пять препаратов для лечения коронавируса, названия лекарств указаны в новой версии методических рекомендаций, сообщает Федеральное агентство новостей.

Речь идет о фавипиравире, умифеновире, ремдесивире, интерфероне-альфа и гидроксихлорохине.

«В опубликованном в понедельник, 8 февраля, документе отмечено, что фавипиравир разрешено применять как в стационаре, так и во время лечения на дому», - говорится в сообщении.

Ранее объем производства фавипиравира достиг миллиона упаковок в месяц. ​

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Текстовая трансляция

8 ФЕВРАЛЯ

- Пять препаратов для лечения коронавируса одобрили в России. Речь идет о фавипиравире, умифеновире, ремдесивире, интерфероне-альфа и гидроксихлорохине.

- Песков считает, что Россия летом вернется к нормальной жизни после пандемии. Он считает, что к лету у 60% россиян выработается иммунитет к коронавирусу и тогда можно будет жить прежней жизнью.

- Более 3,7 млн масок производят в Подмосковье ежедневно. В связи с пандемией коронавируса в Подмосковье в общественных местах необходимо носить защитные маски.