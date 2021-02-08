РИАМО - 8 фев. Сноубордист из Подмосковья погиб во время катания по необорудованному склону на горе Северный Мустаг спортивно-туристического комплекса «Гора Зеленая», сообщается на сайте Следственного управления СК РФ по Кемеровской области – Кузбассу.

В настоящее время следственные органы СК проводят доследственную проверку. Предварительно установлено, что 30-летний погибший катался с горы вместе с другими туристами.

«При движении мужчина набрал высокую скорость и врезался в выступающий из снега камень, потерял сознание. Друзья вызвали спасателей, до их приезда оказывали первую помощь. Однако мужчина признаков жизни не подавал», – говорится в сообщении.

Тело пострадавшего спустили к подножию горы спасатели. Они и вызвали следственную группу.

Обстоятельства произошедшего, а также причина смерти пострадавшего устанавливаются. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.

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