РИАМО - 8 фев. Двух жителей Москвы задержали в Солнечногорске за попытку сбыта свыше 600 свертков с наркотиками, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Подозрительных молодых людей заметили инспекторы ДПС. Юноши вышли из лесополосы и все время оглядывались по сторонам.

«При беседе с полицейскими двое 20-летних жителей Москвы сильно нервничали. Сотрудники Госавтоинспекции приняли решение провести их личный досмотр. В рюкзаке одного из москвичей было обнаружено пять спрессованных плиток темно-зеленого цвета, лопата и курительные трубки», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Плитки были изъяты и направлены на исследование. Оказалось, что это гашиш общим весом около 500 граммов.

«В ходе обысков по местам жительства задержанных оперативниками территориальных подразделений городских округов Солнечногорск и Химки обнаружены и изъяты 645 свертков с различными веществами, а также весы, упаковочные материалы, черновые записи с координатами закладок наркотиков и банковские карты», – добавила Петрова.

В результате экспертизы содержимого трех свертков установлено, что изъятое является наркотическим средством – амфетамином.

Эти наркотики подозреваемые собирались сбыть на территории Московского региона, оставляя в специальных тайниках. По данному факту возбуждено уголовное дело.