РИАМО - 8 фев. В 2021 году Центральная пригородная пассажирская компания реконструирует восемь станций в Подмосковье на Савеловском, Павелецком, Горьковском и Казанском направлениях Московской железной дороги, говорится в сообщении пресс-службы ЦППК.

«На остановочных пунктах Катуар, Карманово, Ковригино, Шугарово, Акри, Кабаново, Кривандино и Вялки демонтируют старые платформы и возведут новые по современным стандартам. Для дополнительной безопасности на краях платформ установят антискользящее покрытие», — говорится в сообщении.

На платформах появятся пандусы, полосы безопасности из тактильной плитки, установят светодиодное освещение. На станциях также обновят навигацию, системы информирования. На платформах установят лавочки, заменят навесы.

При этом работы не повлияют на работу станций. На время реконструкции будут построены временные деревянные платформы.

В этом году также модернизируют навесы на 26 станциях.

В прошлом году ЦППК реконструировала и модернизировала шесть станций.

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