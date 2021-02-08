РИАМО - 8 фев. Прием заявок на стажировку в правительство Москвы для студентов последних курсов и выпускников вузов открыт до 28 февраля, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В этом году «Карьерная школа» — обязательный этап для прохождения стажировки в правительстве Москвы. <...> После трехступенчатого отбора в «Карьерную школу» пригласят 200 человек. 100 выпускников попадут на стажировку в правительство Москвы. Они получат возможность в течение полугода поработать в трех столичных ведомствах», — сказала заместитель начальника управления государственной службы и кадров правительства Москвы Полина Логинова.

В «Карьерной школе» студентам и выпускникам предстоит пройти 11-дневное обучение в онлайн-формате. На отбор сотни выпускников школы для дальнейшего прохождения стажировки повлияют мотивация, коммуникабельность, аналитические способности, умение работать в команде, а также знание городских проектов. Обучение в школе продлится с 17 по 28 мая.

Чтобы пройти отбор в школу, а затем на стажировку, нужно заполнить анкету на карьерном портале правительства Москвы до 28 февраля.