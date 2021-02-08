РИАМО - 8 фев. В Москве открыли подачу заявлений на регистрацию брака в День России - 12 июня, бракосочетание может пройти на двух необычных площадках, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Впервые торжественные церемонии бракосочетания в праздничный день, День России, будут проходить не только в отделах ЗАГС и дворцах бракосочетания, но и на необычных площадках столицы. Можно с уверенностью сказать, что популярность площадок только возрастает», - говорится в сообщении.

В этом году в День России провести церемонию регистрации брака можно будет в усадьбе Муравьевых-Апостолов и особняке Royal.

В этот день дворцы бракосочетания и Шипиловский отдел ЗАГСа будут работать на два часа дольше - с 09:00 до 20:00. Также подать заявление о регистрации брака можно и на «красивые» даты июня - 06.06.2021 и 21.06.2021.