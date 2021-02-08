РИАМО – 8 фев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предположил, что Россия сможет вернуться к нормальной жизни уже в середине лета, сообщает ТАСС.

Он считает, что к лету у 60% россиян выработается иммунитет к коронавирусу и тогда можно будет жить прежней жизнью.

«Я думаю, что к середине лета. То есть август уже будет, что называется, с открытым забралом», - сказал официальный представитель Кремля.

В России 18 января началась массовая вакцинация от коронавируса. Прививки делают бесплатно и исключительно на добровольной основе.​

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8 ФЕВРАЛЯ

- Пять препаратов для лечения коронавируса одобрили в России. Речь идет о фавипиравире, умифеновире, ремдесивире, интерфероне-альфа и гидроксихлорохине.

- Песков считает, что Россия летом вернется к нормальной жизни после пандемии. Он считает, что к лету у 60% россиян выработается иммунитет к коронавирусу и тогда можно будет жить прежней жизнью.

- Более 3,7 млн масок производят в Подмосковье ежедневно. В связи с пандемией коронавируса в Подмосковье в общественных местах необходимо носить защитные маски.