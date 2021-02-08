РИАМО - 8 фев. Коллажные видео об архитектуре, истории и культуре Москвы появились в сервисе Russpass, так, одно из видео посвящено скульптурам на станции метро «Площадь Революции», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В одном из видео сервиса рассказывается о необычных шестиугольных окнах в доме-мастерской архитектора Константина Мельникова.

«Следующее видео — о скульптуре собаки на станции метро «Площадь Революции». В Москве она считается символом удачи, но мало, кто знает, что появление бронзовой овчарки чуть не привело к ссоре архитекторов», — говорится в сообщении.

В следующем видео пользователи узнают историю скульптуры Аполлона на здании Большого театра во времена Великой Отечественной войны.

Еще одно видео посвящено первой официальной вечеринке с диджеем в Москве, которая прошла в павильоне «Космос» на ВДНХ.

С помощью сервиса Russpass можно спланировать путешествие по России. Там можно забронировать гостиницу, столик в ресторане, купить билеты. За полгода сервисом воспользовались свыше 700 тысяч пользователей.

Russpass разработан по инициативе правительства Москвы. ​