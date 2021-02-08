РИАМО - 8 фев. Московское областное УФАС России рассмотрело жалобу компании «СтройМонтажКонструкция» и признало ее законной, компания планировала принять участие в электронном аукционе по благоустройству пешеходной зоны в Павловском Посаде, говорится в сообщении пресс-службы УФАС России по Подмосковью.

Жалоба поступила на действия комиссии по осуществлению закупок администрации городского округа Павловский Посад, муниципального учреждения «Центр муниципальных закупок» при определении поставщика путем проведения электронного аукциона на выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны «Родина Павловопосадского платка», второй этап.

«Согласно доводу жалобы, организаторы торгов неправомерно отказали ООО «СтройМонтажКонструкция» в допуске к участию в электронном аукционе», - говорится в сообщении.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий учреждений и признало жалобу компании обоснованной.

Антимонопольное ведомство выдало администрации городского округа Павловский Посад и учреждению «Центр муниципальных закупок» обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.