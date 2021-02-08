РИАМО - 8 фев. Московские парки подготовили онлайн-занятия для детей, мастер-классы и лекции пройдут с 8 по 14 февраля, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Школьникам расскажут о том, как живут северяне-кочевники, чему учила детей Агния Барто. Также дети узнают много фактов о Твери, а еще смогут позаниматься в онлайн-формате йогой .

«С 8 по 14 февраля на страницах в социальных сетях разместят познавательные видеолекции, экскурсии и мастер-классы», - говорится в сообщении.

Так, в понедельник на страницах социальных сетей парка «Ходынское поле» в 12:00 детей ждут на онлайн-занятия йогой.

Подобные тренировки пройдут и 9 февраля в 12:00 на онлайн-уроках в соцсетях парка «Фили». А 10 февраля в 12:00 на страницах парка пройдет онлайн мастер-класс по рисованию снегирей акварелью. Занятия предназначены для детей от 4 до 10 лет.

На официальных страницах соцсетей парка «Северное Тушино» 13 февраля в 9:00 пользователям расскажут о традиционных промыслах северян и познакомят с их обычаями.

В День всех влюбленных - 14 февраля, на страницах соцсетей усадьбы Воронцово в 18:00 пройдет онлайн мастер-класс по изготовлению панно в виде сердца, украшенного розами из бумаги.

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