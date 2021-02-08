РИАМО - 8 фев. Минтранс РФ совместно с другими ведомствами прорабатывает вопрос развития проекта социального карпуринга на территории Москвы и Подмосковья, идея может быть реализована до 2025 года, пишет газета «Известия».

Социальный карпулинг — это совместная перевозка пассажиров на частных машинах, курсирующих между остановками общественного транспорта и удаленными от них жилыми районами.

«Проект предусматривает разработку мобильного приложения: через него пользователи смогут заказать «социальную» машину, чтобы добраться от узлов пригородного железнодорожного транспорта до отдаленных жилых районов, недоступных для общественного транспорта», - говорится в материале.

Подключиться к сервису сможет любой автомобилист. Поездка будет просубсидирована за счет государственного бюджета. Пока эксперты только изучают опыт других государств.

Новшество позволит снизить нагрузку на дороги Московского региона, заставив отказаться жителей отдаленных территорий от личного транспорта и пересесть на общественный. ​

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