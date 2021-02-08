РИАМО - 8 фев. В результате пожара в многоквартирном доме 14б на Пионерской улице в Балашихе погибли два человека, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Восьмого февраля в 02:42 в ЦППС Балашихинского МПСГ поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме. В 02:48 наблюдалось горение мебели и личных вещей в квартире на третьем этаже первого подъезда на площади 20 квадратных метров», - говорится в сообщении.

В 03:00 пожар был локализован, в 03:01 специалисты ликвидировали открытое горение. В 03:42 пожар был полностью потушен.

В результате возгорания погибли два взрослых человека. Во время пожара была проведена эвакуация 20 жильцов среди которых пятеро – дети. ​