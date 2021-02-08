РИАМО - 8 фев. В Подмосковье за сутки производят 3,7 миллиона защитных масок, при этом максимальная мощность производства может достичь 4,5 миллионов масок в сутки, сообщил РИАМО представитель министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В связи с пандемией коронавируса в Подмосковье в общественных местах необходимо носить защитные маски.

«В Московской области, по данным на 1 февраля 2021 года, производится 3,713 миллиона масок в сутки», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что максимальная мощность производства при использовании резервных мощностей может достигнуть 4,591 миллиона масок в сутки.

Пандемия коронавируса в Подмосковье идет на спад. В связи с этим в регионе сворачивают больничные койки для пациентов с Covid-19, снимают введенные ограничения.

В Московской области также проходит масштабная вакцинация от коронавируса. Сделать прививку можно в городских поликлиниках, а также в мобильных пунктах. Вакцинация проводится бесплатно и исключительно добровольно.

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Текстовая трансляция

8 ФЕВРАЛЯ

- Пять препаратов для лечения коронавируса одобрили в России. Речь идет о фавипиравире, умифеновире, ремдесивире, интерфероне-альфа и гидроксихлорохине.

- Песков считает, что Россия летом вернется к нормальной жизни после пандемии. Он считает, что к лету у 60% россиян выработается иммунитет к коронавирусу и тогда можно будет жить прежней жизнью.

- Более 3,7 млн масок производят в Подмосковье ежедневно. В связи с пандемией коронавируса в Подмосковье в общественных местах необходимо носить защитные маски.