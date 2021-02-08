РИАМО - 8 фев. Дорожные заторы в шесть - семь баллов из десяти возможных ожидаются на столичных дорогах вечером в понедельник, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Утром плотность движения составит пять - шесть баллов, днем — четыре - пять баллов.

«Сейчас движение в центр затруднено на Новорижском шоссе при съезде на внешнюю сторону МКАД, Ярославском шоссе и Волгоградском проспекте», - говорится в сообщении.

Не наблюдается заторов на проспекте Генерала Дорохова, Староможайском шоссе и Звенигородском шоссе.

Движение свободное, однако наблюдаются и пробки. В частности, перед МКАД стоит Новая Рига. Из-за небольшой аварии на съезде на внешнюю сторону кольца затор растянулся на 2,5 километра.

Также от 1-й Владимирской до Авиамоторной улицы стоит шоссе Энтузиастов, на Ярославском шоссе проблемы на участке от Федоскинской улицы до Северянинского путепровода.

Еще одна загруженная магистраль – Волгоградский проспект, там движение затруднено от МКАД до путепровода Текстильщики.

Общая длина заторов в Москве в настоящий момент составляет 93 километра.