РИАМО - 8 фев. В Подмосковье и столице продлили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномальных морозов, он действует до 22 часов 9 февраля, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Оранжевый» - это третий уровень опасности, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий, нанесения ущерба.

В Московском регионе также объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы до 23:00 8 февраля. «Желтый» уровень означает потенциально опасную погоду.

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили также на территории Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Рязанской, Тульской, Орловской, Калужской и Смоленской областей.

В понедельник в Московском регионе ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. Местами образуется гололедица. Температура составит минус 14 – минус 12 градусов.

Девятого февраля ночью будет переменная облачность, днем — облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. Образуется гололедица. Ночью будет минус 27 – минус 25 градусов, днем — минус 16 – минус 14 градусов.