РИАМО - 8 фев. Температура воздуха в Москве и Подмосковье в понедельник составит минус 9 – минус 11 градусов, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«В понедельник температура воздуха в Московском регионе будет похожа на вчерашнюю - минус 9 - минус 11 градусов, возможен небольшой снег», - сказал Синенков.

Самым холодным днем на неделе станет вторник. Ночью в столице будет минус 23 - минус 26, по области — минус 23- минус 28 градусов. Днем будет минус 14 - минус 16 в Москве и минус 13 - минус 18 по области.

В конце недели прогнозируют метели.