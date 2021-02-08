РИАМО - 8 фев. В Подмосковье и столице минимальная температура воздуха в ночь на понедельник составила минус 18 градусов, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Минувшая ночь не стала самой холодной в эту зиму. В январе температура воздуха по ночам опускалась почти до минус 30 градусов.

«Температура воздуха минувшей ночью в Московском регионе составила минус 18 градусов», - сказал Синенков.

Он отметил, что к девяти часам утра температура воздуха составит минус 19 градусов.