РИАМО - 8 фев. Строительство следственного изолятора на 1,2 тысячи мест начнется в подмосковном Солнечногорске не ранее 2023 года, сообщил РИАМО представитель пресс-службы УФСИН России по Московской области.

«В рамках выполнения федеральной целевой программы развития уголовно-исполнительной системы в Московской области предусмотрено строительство следственного изолятора на 1,2 тысячи мест. Для строительства объекта был определен земельный участок, расположенный на территории городского округа Солнечногорск», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что Мособлархитектура разработала генплан городского округа, который уже проходит согласование. После ведомство приступит к выполнению проектно-изыскательных работ.

Собеседник агентства также рассказал о планах по ремонту подведомственных объектов в текущем году.

«В планах на 2021 год продолжение работы по улучшению коммунально-бытовых условий учреждений УФСИН в части проведения капитальных и текущих ремонтов зданий и сооружений. Запланировано проведение капитального ремонта туберкулезно-легочного отделения СИЗО-3 в городе Серпухове», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в этом году в СИЗО-4, СИЗО-10 и СИЗО-11 планируется провести капремонт помещений режимных корпусов. В СИЗО-7 будет отремонтирован банно-прачечный комбинат, а в СИЗО-8 отремонтируют фасад режимного корпуса.

Кроме того, в исправительной колонии №5 в Можайске будет проведен капитальный ремонт женского общежития на 408 мест.

В 2020 году управление ФСИН России по Московской области отремонтировало более 2,5 тысяч квадратных метров камер в СИЗО.