РИАМО – 8 фев. В холода москвичам не следует забывать о помощи тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию, граждане могут помочь другим, просто отдав ненужные теплые вещи общественным организациям, которые занимаются помощью бездомным, сообщил РИАМО исполнительный директор благотворительной общественной организации «Небомживы» Кирилл Хабаров.

В Москву пришли сильные морозы, объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. В ближайшие ночи температура может понизиться почти до минус 30 градусов.

«Мы регулярно собираем пожертвования, на эти средства приобретаем теплые вещи - носки, штаны, куртки, обувь. Мы и сейчас продолжаем прием как денег, так и вещей - это всегда очень важно, особенно сейчас. Поэтому будем рады помощи. Допустим, в декабре нам пожертвовали больше 321 тысячи рублей», - сказал Хабаров.

Он добавил, что организация в этом сезоне уже несколько раз раздавала зимние вещи.

«В первый раз мы раздавали теплую обувь и перчатки - это около 200 человек. Во второй раз мы раздавали теплые вещи и их получили около 150 человек», - добавил Хабаров.

«Небомживы»

Организация «Небомживы» видит свою миссию в безвозмездной, профессиональной, качественной и долгосрочной помощи нуждающимся.

Организация занимается профилактикой бездомности в Москве, духовным и социальным патронажем, возвращением в социум людей, которые долго жили на улице, предоставлением рабочих мест, восстановлением документов, юридического и социального статусов, предоставлением продуктов питания, одежды и средств первой необходимости.

Всего организации пожертвовали более 4,5 миллионов рублей.