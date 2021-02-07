РИАМО - 7 фев. В Мытищах в нежилом здании произошло загорание, площадь пожара составила 30 квадратных метров, в результате происшествия погибли два человека, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Подмосковью.

«Площадь — 30 квадратных метров. Локализация была в 16:50. В 18:06 — полная ликвидация. Обнаружено двое погибших», - сказал собеседник агентства.

Пожар произошел по адресу: Мытищи, улица Бутовского, дом 3. К ликвидации пожара привлекались семь человек и две единицы техники.