РИАМО - 7 фев. Пожарные потушили возгорание в квартире на Солнцевском проспекте столицы, в результате происшествия один человек скончался, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

В 20:50 поступило сообщение о пожаре по адресу: Солнцевский проспект, дом 7, корпус 1, где происходило возгорание в одной из квартир, расположенной на девятом этаже 9-этажного дома.

«Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара были спасены 5 человек, переданы медикам для проверки», - сказали в пресс-службе.

Возгорание потушили в 21:15.