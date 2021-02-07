РИАМО - 7 фев. На природных территориях столицы в 2020 году специалисты Мосприроды зафиксировали свыше 50 видов краснокнижных птиц и млекопитающих, среди них были и те, кого ранее считали исчезнувшими, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В прошлом году специалисты зафиксировали на природных территориях более 40 видов краснокнижных птиц и более 10 видов млекопитающих. Из редких животных замечены горностай, заяц-русак и заяц-беляк, черный хорь, лесная куница, обыкновенная кутора», - говорится в сообщении.

Среди обнаруженных птиц были редкие широконоска, канюк, чибис, вальдшнеп и лысуха.

Упорная работа специалистов Мосприроды стала одной из причин возвращение редких животных в Москву. Они рекультивируют и реабилитируют нарушенные природные территории, проводят различные биотехнические мероприятия, которые позволяют создавать условия для жизни редких видов животных и растений.

В 2021 году Мосприрода отмечает семь лет. На сегодняшний день в учреждение входят 11 дирекций природных территорий и девять эколого-просветительских центров.