РИАМО - 7 фев. В Подмосковье продолжается мониторинг толщины льда на водоемах, пришедшие в столичный регион морозы не гарантируют прочности льда, говорится в сообщении пресс-службы «Мособлпожспаса».

Каждый день сотрудники Московской областной противопожарно-спасательной службы, ГИМС и Госпожнадзора обходят 62 акватории и замеряют толщину льда. Также проводятся профилактические беседы с отдыхающими и рыбаками на водоемах.

«Метеорологи обещают, что погода в Центральном регионе России в феврале будет нестабильной, будут и морозы, и оттепели, и похолодания, и потепления. Такие перепады температур не дают ледяному покрову закрепиться, поэтому пришедшее похолодание не свидетельствует о прочности льда», - сказал начальник региональной противопожарно-спасательной службы Геннадий Пестов.

Он также посоветовал воздержаться от ледовых прогулок. С резкими переменами погоды и перепадами температур нельзя быть уверенным в прочности льда на водоемах. По его словам, не обратив внимания на некоторые детали, можно легко оказаться в воде.

«А пребывание в ледяной воде может стать смертельным», - заключил Пестов.