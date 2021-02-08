РИАМО – 8 фев. В понедельник в Московской области начнется VI Международный фестиваль науки, который направлен на привлечение талантливой молодежи к развитию науки, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.

«С 8 по 19 февраля Московский государственный областной университет проводит VI Международный фестиваль науки, в котором примут участие более 3 тысяч человек», — сказала министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.

Она добавила, что участниками фестиваля станут ученые, педагоги образовательных и научных организаций, молодые исследователи, ученые и представители посольств зарубежных стран, студенты, школьники, аспиранты.

Министр подчеркнула, что фестиваль уже стал традиционным. Он дает возможность продемонстрировать потенциал подмосковных ученых.

Программа фестиваля

Зарегистрироваться на фестиваль можно по ссылке.

В число основных направлений фестиваля вошли: историко-филологические науки, естественные и физико-математические науки, психология и педагогика, изобразительное искусство и народные ремесла, физическая культура и спорт, безопасность жизнедеятельности, экономика и управление народным хозяйством, юридические науки, лингвистика и межкультурная коммуникация.

В понедельник в рамках фестиваля состоится мастер-класс «Научные академические обмены студентов в современном мире». Он будет полезен для тех, кто хочет отправиться на стажировку или работать за границей, но не знает, с чего начать.

Кроме того, в понедельник пройдут выставка TechnoRobo, мастер-класс «Организация времени или тайм-менеджмент», интеллектуальная игра «Скрытый смысл».

Девятого февраля пройдут научный круглый стол «Плюрилингвистические компетенции при реализации академической мобильности», онлайн конкурс «Мои первые шаги в науке».

С 8 по 12 февраля пройдет онлайн-марафон «Знаешь ли ты экономику?». Его участники проверят уровень своей экономической грамотности в Instagram-аккаунте экономического факультета МГОУ.

Фестиваль науки является главным научным событием Московского государственного областного университета с 2016 года. В его рамках пройдет более 50 научных мероприятий.

Подробнее о фестивале можно узнать на сайте.