РИАМО – 8 фев. В понедельник в Подмосковье заработает горячая линия по вопросам качества и безопасности парфюмерно-косметической продукции, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

Специалисты проведут по горячей линии тематическое консультирование. Горячая линия будет работать по 19 февраля.

«Интересующие вас вопросы по вопросам качества и безопасности парфюмерно-косметической продукции вы сможете задать по телефонам горячей линии», — говорится в сообщении.

Круглосуточно работает единый консультационный центр Роспотребнадзора 8-800-555-49-43. Консультировать также будут специалисты территориальных отделов управления, чьи контакты можно посмотреть на сайте http://50.rospotrebnadzor.ru/.

В январе на горячую линию управления Роспотребнадзора по Московской области поступило 1824 вопроса. Из них 713 вопросов касались санитарно-эпидемиологического надзора. Так, 86 вопросов поступило по поводу профилактических прививок, 70 – по поводу мер профилактики при выезде в другие страны, 52 вопроса касались безопасности пищевых продуктов, 50 вопросов – качества вод и источников водоснабжения.

783 вопроса поступило по поводу защиты прав потребителей. Из них 147 обращений касались продажи некачественных телефонов, холодильников, стиральных машин, пылесосов, автомобилей, 143 раза обратились по поводу нарушения правил дистанционной торговли, 89 обращений касались продажи некачественных продуктов питания, 79 вопросов были посвящены продаже некачественных одежды, обуви и других товаров повседневного спроса.

89 раз на горячую линию обратились по правовым вопросам.

Жители Подмосковья также шесть раз обратились по вопросам лицензирования и сертификации, один раз – по кадровому вопросу. 18 вопросов касалось работы с обращениями граждан. 41 вопрос относился к деятельности центрального аппарата, и 173 вопроса не касались компетенции органов Роспотребнадзора.