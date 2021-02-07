РИАМО - 7 фев. Политолог, соучредитель и генеральный директор ООО «Институт политических исследований» Сергей Марков считает, что соратники оппозиционера Алексей Навального отказались от несанкционированных акций в его защиту, так как совершают «политический переворот» в Фонде борьбы с коррупцией (признан иноагентом), сообщает Nation News.

Ранее менеджер проектов ФБК и глава штабов Навального Леонид Волков объявил об отказе от проведения несогласованных акций протеста в ближайшее время.

«Мы наблюдаем, по сути дела, политический переворот, мятеж в ФБК. Навальный отстранен от власти бандой четырех: Ашурков, Волков, Певчих, Соболь. Это люди, которые в наибольшей степени связаны с британской разведкой, и они его обманули», — сказал Марков.

Политолог считает, что Навального просто «отстранили» от власти в организации. По мнению эксперта, оппозиционера будут использовать в качестве «знамени» и «сидельца».

Ранее бывший сотрудник ФБК Виталий Серуканов оценил отказ Волкова от дальнейшего проведения акций и отметил, что менеджер проектов «всегда был трусливым человеком и сливался в критические моменты». Серуканов также добавил, что основные люди в ФБК подставляют своих сторонников, так как политика для них является в первую очередь бизнесом.

Несогласованные акции

В Москве ранее прошел ряд несогласованных акций. При этом число участников несогласованной акции 31 января значительно снизилось, по сравнению с 23 января. Кроме того, несанкционированные акции 31 января прошли только в нескольких городах. После суда над Навальным по делу «Ив Роше», когда оппозиционеру заменили условный срок на реальный, на улицы вышло еще меньше людей.

Это может говорить о том, что организаторы несогласованных акций подорвали доверие к себе со стороны общества.​​