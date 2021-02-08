РИАМО – 8 фев. С понедельника Россия возобновляет авиасообщение с Грецией и Сингапуром, ранее авиасообщение было отменено из-за пандемии коронавируса, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Полеты из Москвы в Афины планируется совершать два раза в неделю. Рейсы из российской столицы в Сингапур будут происходить три раза за семидневный период», — говорится в сообщении.

Из-за возобновления полетов в эти страны россияне сразу стали чаще искать туда авиабилеты. Спрос на билеты в Грецию увеличился в 2,5 раза, в Сингапур спрос вырос в семь раз.

Минимальная цена на прямой рейс до Греции из Москвы составила 9,1 тысячи рублей. Стоимость полета с пересадками начинается с 10 тысяч рублей. При этом Греция ограничила число россиян, которые могут посещать страну в неделю, - максимальное количество составляет 500 человек.

Самый дешевый билет до Сингапура стоил 42 тысячи рублей. В то же время туристы пока не могут посетить эту страну. Поездка в Сингапур возможна только для некоторых категорий граждан.