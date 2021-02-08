РИАМО – 8 фев. С понедельника вузы Подмосковья и столицы возобновляют очные занятия, ранее вузы работали в дистанционном формате из-за пандемии коронавируса.

Вузы в Подмосковье

«В вузах будут действовать обязательные меры безопасности: термометрия, регулярные проветривания, дезинфекция. Их действие продлится как минимум до 1 января 2022 года», — написала в Instagram министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.

Она напомнила, что колледжи региона возобновили очную работу еще 13 января. Школы и детские сады также работают очно.

Седьмого февраля в Подмосковье для студентов вузов возобновили льготный проезд по картам «Стрелка». Их баланс остался таким же, как при блокировке.

Вузы в Москве

В столичных вузах с понедельника также возобновляется очное обучение. Для студентов разблокируют карты для льготного и бесплатного проезда в общественном транспорте - всего будет разблокировано более 370 тысяч проездных.

Билеты продлят с 13 ноября, дня блокировки. Поездки восстановят из расчета календарного месяца. Рекомендуется обратиться в кассы в начале месяца, чтобы средства вернулись в полном объеме.

Школьники в Москве вернулись к очному обучению в январе, их транспортные карты также были разблокированы.

Ситуация с коронавирусом

В Московском регионе улучшается ситуация с коронавирусом. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе активно сворачивают койки для заразившихся коронавирусом. Оборудование распределяют в больницы и поликлиники – они помогут повысить качество плановой медицинской помощи.

Мэр Москвы Сергей Собянин также заявлял об улучшении ситуации с коронавирусом. Он отметил, что сохраняется положительная динамика, уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией снизился до показателей сентября.

Вакцинация от Covid-19

В Московском регионе проходит масштабная вакцинация от коронавируса. Так, в области работают 190 прививочных пунктов. К марту их число планируется увеличить до 220. Прививку от коронавирусной инфекции в Подмосковье можно сделать бесплатно как в городских поликлиниках, так и в мобильных пунктах.

В Москве также можно сделать прививку в 100 поликлиниках и мобильных пунктах. Вакцинацию от Covid-19 в городе прошли свыше 400 тысяч москвичей. Активно делают прививки пожилые жители.

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Текстовая трансляция

7 ФЕВРАЛЯ

- «Спутник V» могут зарегистрировать в 25 странах до конца следующей недели. Сейчас вакцина одобрена 19 регуляторами.

- 3657 человек выздоровели после Covid‑19 в Москве за сутки. С начала пандемии выздоровели после инфекции 847 822 пациента

- За сутки в России зарегистрировали 16 048 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 923 больных. В Москве - 2 028.

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