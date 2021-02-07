РИАМО - 7 фев. Комплекс городского хозяйства Москвы представил новую онлайн-экскурсию — видеоролик о работе Западной станции водоподготовки, говорится в сообщении пресс-службы комплекса.

Посмотреть экскурсию можно на YouTube-канале комплекса по ссылке.

«Во время виртуального посещения одной из четырех московских станций водоподготовки зрители узнают, как происходит забор воды из водоисточника, и собственными глазами увидят все этапы очистки, которые проходит вода прежде, чем попасть в квартиры москвичей», - говорится в сообщении.

Процесс очистки воды занимает от четырех до шести часов. Его каждый день контролируют в онлайн-режиме. При этом на каждом этапе производства воды отбирают пробы.

«На сооружениях водоподготовки установлено более 500 приборов автоматического контроля: мониторинг осуществляется в 140 точках на водосборной территории, в 170 точках по этапам очистки и в 250 точках распределительной водопроводной сети», - добавляется в сообщении.

В столице работают четыре станции водоподготовки. Рублевская и Западная обрабатывают воду из Москворецкого источника, а Северная и Восточная — из Волжского.

АО «Мосводоканал» каждые сутки проводит более 5 тысяч анализов, чтобы контролировать качество воды. В год таких анализов проводится свыше 2 миллионов. Благодаря этому вся вода из московского водопровода безопасна и соответствует санитарным нормам.