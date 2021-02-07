РИАМО - 7 фев. Возгорание в металлическом ангаре на юге столицы полностью потушили, в ликвидации пожара принимали участие вертолеты, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

Днем в воскресенье в МЧС сообщили о пожаре в металлическом ангаре по адресу: Варшавское шоссе, дом 37 «А», корпус 1. Площадь пожара достигла 1 тысячи квадратных метров. В 17:08 возгорание локализовали.

«19:35 пожар ликвидирован на площади 1000 квадратных метров. Пострадавших нет», - говорится в сообщении.

В тушении пожара принимали участие два вертолета. Кроме того, на месте происшествия работала лаборатория МЧС, которая брала замеры атмосферного воздуха.

Видео с места крупного пожара в металлическом ангаре на юге Москвы>>