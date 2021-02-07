РИАМО - 7 фев. Вертолеты Московского авиационного центра завершили работу по тушению пожара в металлическом ангаре на Варшавском шоссе, сообщается в Instagram-аккаунте МАЦ.

«Пилоты Московского авиационного центра закончили свою работу по тушению пожара по адресу: Варшавское шоссе 37а», - говорится в сообщении.

Вертолеты совершили 50 сливов, всего на очаг возгорания было сброшено около 200 тонн воды. Помощь третьего вертолета не потребовалась.

На месте пожара также работал пункт управления Московского авиационного центра, откуда велись работы по управлению тушением пожара с воздуха.

Площадь пожара достигла 1 тысячи квадратных метров. Возгорание удалось локализовать. В результате пожара никто не пострадал.

Видео с места крупного пожара в металлическом ангаре на юге Москвы>>