РИАМО - 7 фев. На данный момент в Москве работает 132 центра «Мои документы», есть и особые флагманские офисы, в которых присутствуют дополнительные услуги и сервисы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Естественно, флагманские офисы — это ответственность окружного уровня. Но мы ежечасно стараемся оправдывать ожидания москвичей и делать все возможное, чтобы заявитель решил свой вопрос», - сказал руководитель офиса «Мои документы» в ВАО Олег Шакин.

Он добавил, что в каждом флагманском центре есть комфортные зоны, где посетители могут отдохнуть в ожидании своей очереди. В таких зонах есть уютные диваны с розетками для зарядки телефона и портативными лампами.

«У нас действительно удобно — работает кафе, с помощью сервиса «Мое фото» можно сделать фотографию на документы или красиво оформить сувениры, проверить здоровье или приобрести путевку», - добавил Шакин.

Руководитель флагманского офиса «Мои документы» в ЮВАО Юлия Румянцева отметила, что все такие центры работают с 10:00 до 22:00, что удобно для всех посетителей.

По ее словам, в «Моих документах» постоянно следят за качеством оказываемых услуг. Так, руководители центров немало рабочего времени проводят в зале посетителей, где могут сами увидеть, как сотрудники обращаются с клиентами.

«Конечно, прислушиваемся и к обратной связи. Видим реакцию москвичей, можем оперативно реагировать на какие-либо предложения. Например, в центре госуслуг, где я до этого работала, после обращения москвичей мы перенесли зону самообслуживания с терминалами оплаты ближе к стойке ресепшена», - заключила Румянцева.

Москвичам рассказали об услугах офисов «Мои документы» по предварительной записи>>