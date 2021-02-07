РИАМО - 7 фев. В результате пожара в металлическом ангаре на Варшавском шоссе в Москве никто не пострадал, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

«По состоянию на 18:40 пострадавших в результате пожара нет», - говорится в сообщении.

Пожар произошел в металлическом ангаре по адресу: Варшавское шоссе, дом 37 «А», корпус 1. Площадь пожара достигла 1 тысячи квадратных метров. Возгорание удалось локализовать.

Видео с места крупного пожара в металлическом ангаре на юге Москвы>>