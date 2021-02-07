РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 фев. На первенстве России по универсальному бою в Медыни подольские спортсмены завоевали семь медалей, сообщил «РИАМО в Подольске» тренер спортивного клуба «Скорпион» Александр Горпинко.

В Медыни Калужской области со 2 по 7 февраля проходило первенство России среди детей 6-9, 10-11, 12-13 лет по универсальному бою. Более 300 юных спортсменов из 16 регионов страны приняли участие в различных весовых и возрастных категориях.

«Семь медалей первенства России по универсальному бою среди мальчиков и девочек возрастной категории 6-9 и 10-11 лет завоевали юные спортсмены спортивного клуба «Скорпион» Подольска, которые вошли в состав сборной Московской области. Так, золотую медаль завоевал Григорий Давыдов, серебряную - Никита Суслин, Илья Давиденко, Сабир Бабаев, а бронзу - Лев Кожушко, Эдуард Меликов, Ален Арзуманян», - сказал Горпинко.

Команда благодарит комитет по физической культуре и спорту администрации округа за оказанную помощь в данных соревнованиях. Тренером спортсменом является Галина Горпинко.