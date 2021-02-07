РИАМО - 7 фев. На месте крупного пожара в ангаре на Варшавском шоссе не обнаружено превышений загрязняющих веществ в воздухе, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Москве.

«На месте пожара продолжает работать лаборатория Главного управления МЧС России по Москве, которая берет замеры атмосферного воздуха на предмет превышения ПДК загрязняющих веществ», - сказал собеседник агентства.

Пожар произошел в металлическом ангаре на Варшавском шоссе. Площадь пожара достигла 1 тысячи квадратных метров. Возгорание удалось локализовать. Из-за инцидента движение в районе Варшавского шоссе ограничено.

К тушению пожара привлекли вертолеты. Они сбросили уже больше 125 тонн воды.

Видео с места крупного пожара в металлическом ангаре на юге Москвы>>