РИАМО - 7 фев. В столичных аэропортах Домодедово, Внуково и Шереметьево вечером в воскресенье отменили и задержали 41 прилет и вылет, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

В аэропорту Домодедово задержали 10 рейсов, еще три отменили. Во Внукове задержаны 11 рейсов, один отменен. В Шереметьеве 12 рейсов задержали, а четыре отменили.

Согласно данным онлайн-табло, в подмосковном аэропорту Жуковский отменен один рейс.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.