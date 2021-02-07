РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 фев. Соревнования по конкуру «Не отступать и не сдаваться!», посвященные Дню защитника Отечества, пройдут в Подольске 17 февраля, старт намечен на 13:00, сообщается в группе «Конноспортивный клуб ФАВОРИТ г.о. Подольск М.О» в соцсети «ВКонтакте».

«В конноспортивном клубе «Фаворит» Подольска 17 февраля пройдут соревнования по конкуру, посвященные Дню защитника Отечества, под названием «Не отступать и не сдаваться!». Мероприятие будет проводиться в манеже на песочном грунте», - говорится в сообщении.

Предварительные заявки на участие принимаются до 15 февраля по email: a.v.garbuz@mail.ru или по телефону: 8 (925)703-26-03.

Соревнования начнутся в 13:00, выступление всадников – в 14:00 по адресу: деревня Бородино, Варшавское шоссе, дом 1.